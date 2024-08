Piloot neergestort vliegtuigje is 67-jarige man uit Roosendaal

RUCHPEN (ANP) - De piloot die woensdag met zijn lesvliegtuig neerstortte op de A58 en overleed is een 67-jarige man uit het nabije Roosendaal in Noord-Brabant. Dat laat de politie donderdag desgevraagd weten.

Door het ongeluk was de snelweg langere tijd afgesloten, verkeersregelaars leidden mensen om. Twee van hen moesten daarbij "voor hun leven opzijspringen" toen een automobilist op hen inreed, aldus een woordvoerder van de politie. Het is niet duidelijk of de bestuurder in kwestie rond 17.00 uur bewust inreed op de verkeersregelaars, of dat hij hen niet had gezien. De 43-jarige man uit Oudenbosch werd aangehouden en bleek dronken te zijn. Zijn verklaring wordt nog opgenomen, hij wordt verdacht van poging tot doodslag.

Het ongeluk met het eenmotorige vliegtuigje gebeurde aan het begin van de woensdagmiddag. Het was vertrokken vanaf Breda Airport, concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid uit de eerste onderzoeksbevindingen. De piloot had vlieglessen, hij was de enige inzittende. Verder onderzoek moet uitwijzen waardoor het toestel neerstortte op de snelweg. Er vielen geen andere slachtoffers, wel werd een auto geraakt door brokstukken.