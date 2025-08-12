Ernstig ongeluk met vrachtwagen op A2 bij Valkenswaard

VALKENSWAARD (ANP) - Op de A2 bij Valkenswaard is dinsdagavond een ernstig ongeluk gebeurd waarbij een vrachtwagen en meerdere andere voertuigen betrokken zijn. De vrachtwagen schoot door nog onbekende oorzaak door de middenberm, laat ANWB Verkeersinformatie weten. Het voertuig heeft daarbij in tegengestelde richting veel auto's geraakt. Er is een traumahelikopter ter plaatse. Over slachtoffers is nog niets bekend. Volgens Brabant Alert is de brandweer bezig om zeker één persoon uit een voertuig te bevrijden.

De snelweg is in de richting van Maastricht dicht tussen Valkenswaard en Maarheeze. In die rijrichting reden de tegenliggers die de vrachtwagen heeft geraakt. De andere kant op, dus op het stuk snelweg waar de truck aanvankelijk reed, is de linkerrijstrook afgesloten.

Volgens ANWB Verkeersinformatie gaat het lang duren voordat de snelweg weer helemaal vrij is. Verkeer wordt omgeleid via Venlo.