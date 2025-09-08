ECONOMIE
Estland boos op Rusland om legerheli die luchtruim binnenvloog

Samenleving
door anp
maandag, 08 september 2025 om 18:39
TALLINN (ANP) - Rusland heeft opnieuw het Estse luchtruim geschonden, zegt Estland. Het NAVO-land heeft de Russische vertegenwoordiger ontboden om het grote buurland daarop aan te spreken.
Een Russische militaire Mi-8-helikopter vloog zondag het Estse luchtruim binnen boven de Finse Golf, bij het eiland Vaindloo, zei buitenlandminister Margus Tsahkna op X. "Dat is het derde incident van dit jaar, een ernstige inbreuk op het internationaal recht." Zijn ministerie heeft de Russische zaakgelastigde bij zich geroepen om een protestbrief te overhandigen.
