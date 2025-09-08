ECONOMIE
Máxima opent met een druk op de knop de Verspillingsvrije Week

Samenleving
door anp
maandag, 08 september 2025 om 18:40
anp080925140 1
VEGHEL (ANP) - Koningin Máxima heeft met een druk op de groene knop de zevende editie van de Verspillingsvrije Week geopend in Cultuur Haven Veghel. Bij aankomst werd de koningin opgewacht door onder anderen de burgemeester van de gemeente Meierijstad Kees van Rooij en de directeur van stichting Samen Tegen Voedselverspilling Toine Timmermans.
Dit jaar staat in het teken van houdbaarheidsdatums. De Coalitie Houdbaarheid, een samenwerkingsverband van voedselproducenten en supermarkten, ontwikkelde nieuwe houdbaarheidsiconen voor voedselverpakkingen om consumenten beter te informeren over houdbaarheidsdatums.
Na de officiële opening van de Verspillingsvrije Week sloot de koningin aan bij een kijk-ruik-proeverijles met kinderen uit groep 7 en 8. Máxima sloot haar bezoek af door in gesprek te gaan met bedrijven over innovaties en initiatieven die zij hebben ontwikkeld om voedselverspilling tegen te gaan.
De Verspillingsvrije Week heeft als doel consumenten bewust te maken van hoeveel voedsel er onnodig wordt verspild.
