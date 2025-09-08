Handballer Taboada mag voor Nederland uitkomen

DEN HAAG (ANP) - Reinier Taboada heeft van de internationale handbalbond toestemming gekregen om voor Nederland uit te komen. De 27-jarige linkeropbouwer debuteert volgende maand mogelijk tijdens de Golden League en mag ook aan het EK in Malmö deelnemen.

Taboada kwam in het verleden uit voor Cuba maar heeft sinds een jaar ook een Nederlands paspoort. Hij mocht van de internationale handbalbond nog niet met Oranje aan het WK deelnemen, maar is nu wel speelgerechtigd voor de ploeg van bondscoach Staffan Olsson.

"Taboada brengt internationale ervaring en veel schotkracht met zich mee", laat de Zweedse trainer van Oranje weten in een persbericht. "We zijn blij dat hij ons team komt versterken en kijken ernaar uit om hem in actie te zien voor Nederland."

Taboada speelde in Portugal voor AA Avanca en zette daarna zijn loopbaan voort bij Dunkerque (Frankrijk), Eurofarm Pelister (Noord-Macedonië) en Fredericia (Denemarken). Hij speelt nu voor Benfica.