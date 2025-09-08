ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Handballer Taboada mag voor Nederland uitkomen

Sport
door anp
maandag, 08 september 2025 om 18:33
anp080925138 1
DEN HAAG (ANP) - Reinier Taboada heeft van de internationale handbalbond toestemming gekregen om voor Nederland uit te komen. De 27-jarige linkeropbouwer debuteert volgende maand mogelijk tijdens de Golden League en mag ook aan het EK in Malmö deelnemen.
Taboada kwam in het verleden uit voor Cuba maar heeft sinds een jaar ook een Nederlands paspoort. Hij mocht van de internationale handbalbond nog niet met Oranje aan het WK deelnemen, maar is nu wel speelgerechtigd voor de ploeg van bondscoach Staffan Olsson.
"Taboada brengt internationale ervaring en veel schotkracht met zich mee", laat de Zweedse trainer van Oranje weten in een persbericht. "We zijn blij dat hij ons team komt versterken en kijken ernaar uit om hem in actie te zien voor Nederland."
Taboada speelde in Portugal voor AA Avanca en zette daarna zijn loopbaan voort bij Dunkerque (Frankrijk), Eurofarm Pelister (Noord-Macedonië) en Fredericia (Denemarken). Hij speelt nu voor Benfica.
Vorig artikel

Le Pen: Macron moet nieuwe parlementsverkiezingen uitschrijven

Volgend artikel

Estland boos op Rusland om legerheli die luchtruim binnenvloog

POPULAIR NIEUWS

IMG_2435

Alarm voor (oudere) dropeters

generated-image (9)

10 gewoontes van mensen die zich niets aantrekken van wat anderen van ze denken

generated-image (11)

The Economist: Wat als de AI-aandelenmarkt instort? – Analyse van een mogelijke zeepbel

206113222_l

De kracht van oogcontact: zo word je aantrekkelijker

IMG_2436

Deze kenmerken bepalen of iemand 'sexy' is

ANP-452639598

Vier jaar lang verborgen een vader en zijn kinderen zich in de Nieuw-Zeelandse wildernis. Nu komt er een tragisch einde aan de zaak