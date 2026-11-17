BRUSSEL (ANP) - Oekraïne moet in de toekomst deel uitmaken van de NAVO, vindt de Estse minister van Defensie, Martin Herem. Daarvoor hoeft Oekraïne wat Estland betreft geen grondgebied aan Rusland af te staan of andere concessies te doen. Dat zei Herem bij aankomst in Brussel waar de EU-ministers van Defensie bijeenkomen.

Estland sluit per 1 december de grens met Rusland, herhaalde de minister. Hij hoopt dinsdag op steun van zijn EU-collega's voor visumrestricties voor voormalige Russische soldaten, "of zelfs nog verdergaande maatregelen", zei hij. Herem maakte niet duidelijk welke dat zijn.

Zijn land blijft Oekraïne onvoorwaardelijk steunen, aldus Herem. "Dat is onze reactie op de Russische sabotageactie zaterdag tegen een Ests defensiebedrijf. Dit is de tweede keer in de afgelopen vijf maanden."

Het al dan niet toetreden van Oekraïne tot de NAVO staat sinds afgelopen week weer op de agenda. De VS zouden Oekraïne willen toelaten als het de deels door Russen bezette Donbas aan Rusland afstaat.