DEN HAAG (ANP) - Dat de coalitieleiders zo lang bij elkaar hebben gezeten, "maakt duidelijk dat er het nodige te bespreken was", zegt vicepremier en migratieminister Bart van den Brink (CDA) kort voor de extra ministerraad. Daarin bespreekt het kabinet het voorstel dat uit het dagenlange crisisoverleg van de coalitietop is gekomen.

Van den Brink hield het verder bij het korte bericht dat de Rijksvoorlichtingsdienst maandagavond deelde. De gesprekken hebben tot "herstel van vertrouwen" geleid, kwam toen naar buiten. Inmiddels is ook bekend dat Sybrand Buma, vicepresident van de Raad van State, gaat kijken hoe de samenwerking tussen coalitie en oppositie verbeterd kan worden.

Andere bewindspersonen zeiden tot dusver niets over het voorstel, of zeiden de inhoud nog niet te kennen. Voor staatssecretaris Eelco Eerenberg (Financiën, D66) waren de afgelopen dagen "een interessante combinatie tussen Sinterklaas en de telefoon", zei hij.