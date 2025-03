Ests parlement wil stemrecht van Russische minderheid inperken

TALLINN (ANP/AFP) - Het parlement van Estland wil de rechten van de Russische minderheid in het land om te stemmen beperken. Het idee is dat zo buitenlandse inmenging bij de gemeenteraadsverkiezingen voorkomen wordt. Uiteindelijk mogen alleen nog Esten en mensen uit andere EU-lidstaten stemmen.

Het parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging. Als de president die tekent, heeft dat gevolgen voor zo'n 80.000 Russische burgers die in Estland wonen.

De ongeveer 60.000 stateloze mensen in het land mogen bij de eerstvolgende lokale verkiezingen in oktober wel nog stemmen, maar later niet meer. Het idee is dat ze desgewenst nog het Estse staatsburgerschap kunnen aanvragen. Het voormalige Sovjetland heeft 1,3 miljoen inwoners.