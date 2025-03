Toeslagenadvocaten staken overleg met Herstel Toeslagen

DEN HAAG (ANP) - De Werkgroep Toeslagenadvocaten trekt zich terug uit het maandelijkse werkoverleg met de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT). Het nieuws dat de Belastingdienst en politiek al sinds oktober gegevens hadden van mensen die zich mogelijk ten onrechte hadden opgegeven als gedupeerde van de toeslagenaffaire terwijl de advocaten daar niets van wisten "is in het verkeerde keelgat geschoten." Dat zegt advocaat en voorzitter Khadija Bozia. Het onderlinge vertrouwen is dusdanig geschaad dat de advocaten nu niet door willen praten.

De documenten met mogelijk onterecht aangemerkte gedupeerden hebben de advocaten "nooit gezien". Daarom heeft Bozia de gesprekken woensdagochtend tijdens zo'n overleg per direct opgeschort. De Werkgroep zegt dat de timing van het nieuws "geen toeval" kan zijn, een dag voor "een belangrijk Kamerdebat". Daarin zou "eens te meer centraal komen te staan dat UHT als uitvoeringsorganisatie niet goed functioneert", maar Bozia is bang dat dit nieuws de aandacht daarvan afleidt.