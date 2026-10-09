Ethiopië eist in brief aan VN terugtrekking troepen van Eritrea

ADDIS ABEBA/NEW YORK (ANP/RTR) - Ethiopië heeft in een brief aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties geëist dat het buurland Eritrea zijn troepen terugtrekt uit Ethiopië. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken Gedion ‌Timothewos laat de aanwezigheid van Eritrese troepen op het grondgebied van Ethiopië geen andere keuze dan dat het land zich tegen Eritrea verdedigt.

Verscheidene waarnemers hebben deze week Eritrese troepen gezien in het noorden van Ethiopië. Ze zouden zich er met zwaar materieel bemoeien met een gewapende strijd in de regio Tigray. Addis Abeba beschuldigt Eritrea ervan dat het rebellen van het Tigray Volksbevrijdingsfront (TPLF) steunt. Die vechten tegen het Ethiopische leger en een pro-Ethiopische militie in Tigray. Ethiopië en Eritrea hebben 1 oktober de diplomatieke betrekkingen verbroken naar aanleiding van het conflict.