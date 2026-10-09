ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ethiopië eist in brief aan VN terugtrekking troepen van Eritrea

Samenleving
door anp
anp091026079 1
Volg ons op Google Nieuws
ADDIS ABEBA/NEW YORK (ANP/RTR) - Ethiopië heeft in een brief aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties geëist dat het buurland Eritrea zijn troepen terugtrekt uit Ethiopië. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken Gedion ‌Timothewos laat de aanwezigheid van Eritrese troepen op het grondgebied van Ethiopië geen andere keuze dan dat het land zich tegen Eritrea verdedigt.
Verscheidene waarnemers hebben deze week Eritrese troepen gezien in het noorden van Ethiopië. Ze zouden zich er met zwaar materieel bemoeien met een gewapende strijd in de regio Tigray. Addis Abeba beschuldigt Eritrea ervan dat het rebellen van het Tigray Volksbevrijdingsfront (TPLF) steunt. Die vechten tegen het Ethiopische leger en een pro-Ethiopische militie in Tigray. Ethiopië en Eritrea hebben 1 oktober de diplomatieke betrekkingen verbroken naar aanleiding van het conflict.
loading

POPULAIR NIEUWS

215257647_m

Hoeveel bespaar je met de verwarming uit onder de elektrische deken?

onderzoek aanpakken overgewicht verbetert ook immuunsysteem1595248324

Onderzoek onthult cruciaal eiwit in strijd tegen overgewicht

ipsos bijna helft nederlanders zet verwarming uit om hoge kosten1670228901

Gaat je cv-ketel nu stuk, vlak voor de warmtepompnorm van 2029? Kopen, huren of meteen hybride: zo reken je het uit

234221676_m

Decaf doet iets speciaals met je hersenen wat gewone koffie niet voor elkaar krijgt

veh huiseigenaren onnodig verplicht tot aanschaf warmtepomp1696411986

Hybride warmtepomp nog dit jaar? Deze ene vraag stel je de installateur vóór je tekent

download (1)

Wat verdient een Uber-chauffeur? Dit blijft er echt over

Loading