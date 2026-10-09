Meta weert TikTok-reclame op zijn platforms in sommige landen

MENLO PARK (ANP/BLOOMBERG/RTR) - Meta heeft advertenties van ByteDance, het Chinese moederbedrijf van TikTok, verboden in de Verenigde Staten en enkele andere landen. Daarmee wordt de rivaliteit met het populaire socialemediaplatform voor filmpjes verder aangewakkerd.

Meta voerde op zijn platforms een volledig verbod in op advertenties en betaalde marketingberichten van ByteDance. Videoapp TikTok is uitgegroeid tot een van de grootste concurrenten van Meta en de platforms strijden om de aandacht van gebruikers en contentmakers.

"We hoeven geen advertenties te draaien van een concurrent die als doel heeft mensen bij onze apps weg te lokken", zei een woordvoerder van Meta tegen persbureau Bloomberg. "Het is in alle sectoren gebruikelijk om promotiediensten te weigeren van een concurrent."

Volgens Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, geldt het verbod onder meer in de VS, Canada, Japan en Thailand.