EU: aanval Israël op ziekenhuis onaanvaardbaar, geen maatregelen

Samenleving
door anp
dinsdag, 26 augustus 2025 om 14:46
anp260825142 1
BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie noemt de aanval van Israël op het Nasser-ziekenhuis in Gaza "volstrekt onaanvaardbaar", zei een woordvoerder dinsdag. Door de aanval op het ziekenhuis op maandag kwamen twintig mensen om het leven, onder wie vijf journalisten en vier zorgmedewerkers.
"Burgers en journalisten moeten beschermd worden", aldus de zegsman. "Er zijn al te veel doden gevallen in dit conflict." De Commissie herhaalt dat Israël zich aan het internationaal humanitair recht moet houden. Verder verwijst ze naar een onderzoek dat Israël zegt in te stellen naar de aanval op het ziekenhuis. Veel mensenrechtenorganisaties pleiten voor een onafhankelijk onderzoek.
Over eventuele maatregelen tegen Israël verwijst de Commissie naar de lidstaten. EU-ministers komen eind deze week in Kopenhagen bijeen, waar ze het onder meer zullen hebben over Gaza. Voor de zomer werden de lidstaten het eens om een deel van onderzoeksprogramma Horizon met Israël op te schorten.
