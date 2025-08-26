ECONOMIE
Mes en telefoon gevonden bij COA-locatie in Amsterdam

Samenleving
door anp
dinsdag, 26 augustus 2025 om 14:55
anp260825143 1
AMSTERDAM (ANP) - Bij het onderzoek achter een pand van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aan de Hogehilweg in Amsterdam heeft de politie een mes en een telefoon gevonden. Dat laat het Openbaar Ministerie (OM) weten. Er wordt onderzocht of de vondst te maken heeft met het ombrengen van de 17-jarige Lisa.
De politie deed dinsdagmiddag onderzoek in het water achter het gebouw. Volgens het OM had het onderzoek te maken met de dood van het meisje.
De COA-locatie is volgens meerdere media de plek waar de 22-jarige verdachte van de moord verbleef. Politie, Openbaar Ministerie en COA willen dat niet bevestigen.
De opvanglocatie is vlakbij de Holterbergweg in Duivendrecht, waar Lisa met geweld om het leven is gebracht.
EU: aanval Israël op ziekenhuis onaanvaardbaar, geen maatregelen

