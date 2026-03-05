EU bekijkt of en welke hulp ze Golfstaten kan geven tegen Iran

BRUSSEL (ANP) - De EU-ministers van Buitenlandse Zaken en van de Golfstaten bespreken donderdag of en hoe de EU de Golfstaten kan ondersteunen bij de verdediging tegen Iraanse aanvallen, zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas voor het begin van de videobijeenkomst.

"Iran exporteert de oorlog en probeert deze uit te breiden naar zoveel mogelijk landen om chaos te zaaien. Wij roepen op tot stabiliteit en kijken wat we samen kunnen doen", zei Kallas.

De prioriteit ligt bij de veiligheid van EU-burgers die zich momenteel in de regio bevinden, zei Kallas. De maritieme veiligheid is echter ook van groot belang, evenals het onderscheppen van drones die Iran inzet om landen in de Golfregio en daarbuiten te raken.

De veiligheid van de Straat van Hormuz en de handelsroutes zijn voor zowel de EU als voor de Golfstaten van groot belang, lichtte ze toe. "De Europese marine-eenheden die naar de regio zijn gestuurd, moeten proberen de handelsroutes open te houden."