Gemengde gevoelens Vergeer over prominente Russen op Paralympics

CORTINA D'AMPEZZO (ANP) - Chef de mission Esther Vergeer heeft gemengde gevoelens bij de prominente aanwezigheid van Russische sporters op de Paralympische Spelen van Milaan en Cortina d'Ampezzo. "Ze lopen hier rond in het dorp met best opvallende rood met gouden kleding. Dan vraag je je af: is dat provocatie, propaganda of zouden ze dit in elke omstandigheid hebben gedragen? Daar denk ik dan over na, maar dat vind ik lastig om in te schatten", zegt Vergeer vanuit het Italiaanse Cortina.

"Maar het is ook goed om alle oordelen erover opzij te zetten en het niet iedere dag in de weg te laten zitten. Het is ook geen onderwerp dat we dagelijks bespreken, het speelt niet bij onze sporters", vervolgt Vergeer.

Vorige week besloot sportkoepel NOC*NSF geen officials aanwezig te laten zijn bij evenementen waar de Russische of Belarussische vlaggen of volksliederen te zien of te horen zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor de openingsceremonie van vrijdag in Verona. Russen en Belarussen mogen weer onder eigen vlag meedoen nadat een meerderheid van de leden van het Internationaal Paralympisch Comité daar vorig jaar mee had ingestemd. Eerder was er een schorsing vanwege de oorlog in Oekraïne, waardoor ze alleen onder neutrale vlag mochten meedoen. NOC*NSF had dat graag in stand gehouden.

Acht Nederlandse paralympiërs

De sportkoepel laat het aan de Nederlandse paralympiërs zelf om een medailleceremonie wel of niet bij te wonen als die met een Rus of Belarus wordt gedeeld. Dat kan alleen paraskiester Claire Petit overkomen. Vergeer: "Zij heeft me een aantal weken geleden verteld dat ze de Russin waartegen ze moet voor de Spelen van Beijing in 2022 al op wereldbekers tegenkwam. Ze vindt dat de atleet zelf het verdient om op de Spelen te staan en was daarom wel van plan naast haar te gaan staan op het podium. Ik denk dat ze bij dat besluit blijft, maar dat kan met deze Spelen ook nog veranderen."

Vergeer vindt dat NOC*NSF met het wegblijven van officials "een goed statement" heeft afgegeven. Bij de openingsceremonie van vrijdag zullen wel alle acht Nederlandse paralympiërs te zien zijn, maar dan via een dinsdag opgenomen video met staandskiester Petit en zitskiër Jeroen Kampschreur als vlaggendragers. Dit besluit was al eerder genomen vanwege het programma en de reistijd. De meeste Nederlandse paralympiërs komen zaterdag al in actie.