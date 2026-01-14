ECONOMIE
EU-beschermingsgarantie voor Groenland blijft onduidelijk

Samenleving
door anp
woensdag, 14 januari 2026 om 11:07
BRUSSEL (ANP) - Het blijft nog onduidelijk of Denemarken kan terugvallen op een Europese beschermingsafspraak als de Verenigde Staten Groenland onder dwang zouden overnemen. De Europese Commissie zei eerder dat het verdragsartikel ook voor dat overzeese gebiedsdeel geldt, maar wil daarover nu geen uitsluitsel meer geven. Experts zijn het erover oneens en Nederland stelde eerder dat zulke gebieden niet op de EU-bescherming kunnen rekenen.
De Europese Unie heeft in haar 'grondwet' een clausule die lidstaten verplicht om elkaar te helpen in het geval van een aanval, die doet denken aan het beroemde artikel 5 van de NAVO. Dat artikel 42.7 geldt ook voor Groenland, zei Eurocommissaris Andrius Kubilius maandag. De Europese Commissie beweerde dat al meermaals, maar deskundigen zetten daar vraagtekens bij.
De aandacht voor de EU-bepaling is toegenomen omdat de NAVO-beschermingsgelofte moeilijk bruikbaar is als de officieuze leider van de alliantie een ander NAVO-land aanvalt.
