Gemeente: veel schade aan panden en auto's na explosie Vlissingen

VLISSINGEN (ANP) - De schade na een explosie en daaropvolgende brand dinsdagavond in een wooncomplex in Vlissingen (Zeeland) is groot. Dat meldt de gemeente. Het complex aan de Schutterijstraat, maar ook omliggende panden en auto's hebben veel schade opgelopen door de klap en de grote uitslaande brand.

Drie mensen raakten gewond, van wie er een naar het ziekenhuis is gebracht. De explosie deed zich even na 23.00 uur voor in een appartement in een seniorencomplex, dat in totaal 32 appartementen telt. De knal was in de wijde omtrek te horen.

De gemeente heeft opvang geregeld voor mensen die niet naar hun huis terug konden.