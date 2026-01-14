Nexperia beticht Chinese eigenaar van verschroeide-aardetactiek

AMSTERDAM (ANP) - Nexperia beschuldigt zijn Chinese eigenaar Wingtech van een tactiek "van de verschroeide aarde" in pogingen om de controle over de Nijmeegse chipmaker terug te krijgen, insinuerend dat de topman liever bedrijfswaarde vernietigt dan concessies doet. Dat zei een advocaat namens het bedrijf bij de ondernemingskamer in Amsterdam.

De ondernemingskamer schorste topman Wing Zhang in oktober en zette Wingtech op afstand als aandeelhouder, vanwege vermoedens van wanbeheer. Even daarvoor greep de regering ook in bij Nexperia met een noodwet om te voorkomen dat productiecapaciteit en kennis zou verdwijnen uit Europa.

Volgens Nexperia heeft Wingtech er daarna bij de Chinese regering op aangedrongen exportbeperkingen in te stellen voor de chipmaker, met veel negatieve gevolgen voor het bedrijf en de auto-industrie. Ook zou Wingtech Chinese onderdelen van Nexperia hebben "gegijzeld", door de contacten met en betalingen voor Europese bedrijfsonderdelen te verbreken.

Wing, die eigenlijk Xuezheng Zhang heet, was niet aanwezig bij de zitting. Een advocaat gaf aan dat hij niet in staat was te komen en dat de zaak hem persoonlijk erg aangreep.