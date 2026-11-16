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EU breidt sanctielijst tegen Rusland uit, met onder meer banken

Samenleving
door anp
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BRUSSEL (ANP) - De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben twaalf Russen en 101 Russische en niet-Russische bedrijven op de EU-sanctielijst gezet. Het gaat onder meer om bijna vijftig Russische banken en financiële instellingen. Zij worden zo bestraft voor hun rol in de Russische agressieoorlog, waaronder het ondersteunen van de schaduwvloot.
Door steeds meer sancties op te leggen aan de Russische bankensector "snijdt de EU de financiële kanalen af waarmee de Russische oorlogsinspanningen worden gefinancierd", aldus de ministers in een schriftelijke verklaring.
Ook de Russische e-commercesector wordt door de EU aangepakt. Naast de topvrouw van de Russische webshop Wildberries, Tatyana Kim, is ook Ozon-grootaandeelhouder Alexander Chachava op de lijst gezet. Ozon is een concurrent van Wildberries.
Verschillende energiebedrijven die Russische raffinaderijen en de olieterminal in Sint-Petersburg beheren, zijn eveneens aan de EU-sanctielijst toegevoegd.
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