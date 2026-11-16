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Eindelijk wordt de Roze Olifant benoemd: versneld afscheid fossiel in eerste versie slottekst klimaattop

Klimaat, natuur en milieu
door Redactie
bijgewerkt om
gandr-collage (4)
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Zo'n 50 aar geleden constateerden de eerste wetenschappers dat het ongebreideld gebruik van fossiele brandstof De temperatuur op aarde aanzienlijk zou ophogen. Dat is niet zo erg voor de aarde, die heeft wel gekkere dingen meegemaakt sinds hij bestaat. Maar dat is wel erg voor planten en dieren die goed kunnen gedijen bij de huidige temperaturen.
(de afbeelding is geen stemmingsmakerij: het is Botleg, links, en Tata, rechts)
Onder die dieren is ook de mens.
De enige manier om de opwarming te stoppen. Is dan ook het niet meer verbranden van fossiele brandstoffen. Maar toch heeft de afgelopen vijftig jaar dat nooit ergens in een wereldwijd. Klimaatbeleidsdocument gestaan. Ook niet in dat van Parijs.
In die zin is de huidige klimaattop een grote doorbraak. Althans, als het conceptrapport wordt aangenomen, De oliemaatschappijen en de olieproducerende landen doen alles om dat te voorkomen. Maar het staat in ieder geval in het concept. Dat is winst.
De noodzaak om fossiele brandstoffen uit te faseren, wordt duidelijk benoemd in de eerste conceptversie voor een slotverklaring van de VN-klimaattop. Voorzitter Australië heeft die maandag rondgestuurd. In de tekst, waar alle landen nu op kunnen reageren, staat een oproep tot "snellere actie om fossiele brandstoffen uit te faseren".
Ook wordt erin herinnerd aan de eerdere afspraak om "een transitie weg van fossiele brandstoffen in energiesystemen" te maken. Die woordkeuze was een compromis op de top in Dubai, nu drie jaar geleden. Het woord "uitfaseren" ging vooral olieproducerende landen destijds te ver. Het staat nu dus wel in de eerste aanzet tot een slottekst die de voorzitter heeft uitgebracht.
De klimaattop wordt gehouden in Antalya, met Turkije als conferentievoorzitter, maar Australië zit de officiële onderhandelingen voor. Ook dat is het resultaat van een compromis, omdat beide landen de COP31 wilden organiseren.

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