EU-buitenlandchef bezorgd over situatie Westelijke Jordaanoever

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie en Israël zijn maandag voor het eerst sinds drie jaar weer bijeengekomen in de EU-Israël Associatieraad in Brussel. EU-buitenlandchef Kaja Kallas en een aantal lidstaten hebben tijdens die bijeenkomst nogmaals gezegd dat Israël weliswaar het recht heeft zichzelf te verdedigen, maar zich wel moet houden aan het internationaal humanitair recht. Kallas heeft haar bezorgdheid uitgesproken over het recente optreden van Israël op de Westelijke Jordaanoever, zei ze na afloop van de bijeenkomst.

"We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en kunnen onze bezorgdheid over de Westelijke Jordaanoever niet verbergen", zei Kallas op de afsluitende persconferentie. "Het staakt-het-vuren in Gaza is een gelegenheid om de geweldscirkel te doorbreken."

De Israëlische minister Gideon Saar van Buitenlandse Zaken gaf geen krimp. Hij zei dat de acties op de Westelijke Jordaanoever nodig zijn om "Israël te beschermen tegen terroristen" die van daaruit "aanslagen in Israël plegen."

Saar zei dat kritiek uiten beter is dan helemaal niet meer met elkaar praten, maar zei tegelijkertijd ook dat de Israëlische betrekkingen "niet gegijzeld mogen worden door het Israëlisch-Palestijnse conflict." Als de EU dat wel doet, verliest ze volgens hem aan invloed. "We staan altijd open om te luisteren en staan open voor dialoog, maar niemand zal ons dwingen om onze mensen in gevaar te brengen."