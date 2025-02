Wereldkampioen Martín breekt hand en mist openingsrace MotoGP

BURIRAM (ANP) - Wereldkampioen Jorge Martín mist komend weekeinde de eerste grand prix van dit seizoen in de MotoGP. De Spanjaard heeft zijn linkerhand en rechtervoet gebroken door een val in een training, meldt de MotoGP op X. Hij zal dinsdag een operatie aan zijn hand ondergaan.

De eerste race van het jaar is de Grote Prijs van Thailand op het circuit van Buriram.

Martín was juist hersteld van een breuk in zijn rechterhand en linkervoet, opgelopen door een crash begin deze maand tijdens een testwedstrijd op het circuit van Sepang in Maleisië. De 27-jarige Madrileen was van plan dinsdag naar Thailand af te reizen en daar donderdag een medische keuring te ondergaan, maar daar kan een streep door.

Het is onduidelijk hoelang het zal duren eer hij hersteld is van deze nieuwe fysieke tegenslag. Martín veroverde vorig jaar zijn eerste wereldtitel in de MotoGP op een Ducati. Hij tekende vorig jaar halverwege het seizoen een miljoenencontract bij Aprilia en vanaf dit jaar rijdt hij voor dat Italiaanse motormerk.