EU-buitenlandchef Borrell houdt ernstig gesprek met Hongarije

BRUSSEL (ANP) - De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken wacht een ernstig gesprek met de 26 andere EU-ministers van Buitenlandse Zaken. Centraal staat het recente solobezoek van de Hongaarse premier Viktor Orbán aan onder anderen de Russische president Vladimir Poetin. EU-buitenlandchef Josep Borrell kondigde het gesprek aan bij binnenkomst voor een vergadering van EU-ministers in Brussel.

Diplomaten en assistenten zullen, zeer ongebruikelijk, de zaal uit worden gestuurd. "Alleen ministers", aldus Borrell, die deze vergadering leidt. De EU-buitenlandchef wil onder meer van de ministers horen of zij een voor volgende maand geplande buitenlandvergadering in Boedapest willen boycotten.

Volgens Borrell zou een dergelijke vergadering op die plek namelijk een blamage zijn voor de Europese diplomatie. Het is zijn ogen "compleet onacceptabel" dat Orbán tijdens zijn recente reizen naar Kyiv, Moskou en Beijing de indruk heeft gewekt dat de Europese Unie "op voortzetting van de oorlog in Oekraïne uit is". De oorlog tussen Rusland en Oekraïne draait om een "zichzelf verdedigend Oekraïne ten opzichte van agressie", aldus Borrell. Ook de EU wil dat de oorlog stopt. Maar Orbán heeft tot ergernis van de andere EU-landen verwarring gecreëerd over de positie van de EU als geheel tegenover Rusland.

Die verwarring komt vooral omdat Hongarije sinds 1 juli ook tijdelijk de EU-voorzitter is. Die voorzittersrol bekleden EU-landen bij toerbeurt voor een halfjaar. Na België is het nu de beurt aan Hongarije, dat hierdoor ook EU-vergaderingen mag beleggen en de agenda mede bepaalt. De Europese Commissie heeft recent besloten uit protest tegen Orbáns solistische optreden voorlopig alleen ambtenaren naar Hongaarse vergaderingen te sturen in plaats van Eurocommissarissen. Maar onder de EU-lidstaten zijn de meningen verdeeld hoe ze willen reageren op een Hongarije dat nu als voorzitter mede het EU-gezicht naar buiten is.