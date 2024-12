EU-buitenlandchef heeft contact met partijen Syrië, niet met HTS

BRUSSEL (ANP) - EU-buitenlandchef Kaja Kallas staat in contact met partijen in Syrië, maar om welke organisaties of personen het gaat, wilde een woordvoerder van de Europese Commissie maandag niet kwijt. Wel bevestigde de woordvoerder dat de Commissie geen contact heeft met de islamitische rebellengroep Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Deze groep wordt door de Verenigde Naties gezien als een terreurorganisatie.

HTS speelt een belangrijke rol in de snelle verovering van steden de afgelopen week en het verjagen van de Syrische dictator Bashar al-Assad. Verschillende rebellengroepen waren daarbij betrokken. Kallas roept partijen op de territoriale integriteit van Syrië te bewaren en cultureel erfgoed en religieuze monumenten te beschermen.

De oproep van Kallas kwam een dag nadat Israël met soldaten en tanks een gedemilitariseerde bufferzone in Syrië in beslag had genomen en bombardementen had uitgevoerd op chemische wapenfabrieken in het land. De VS voerden luchtaanvallen uit op doelen van terreurorganisatie IS, die jaren geleden een kalifaat stichtte in Syrië en Irak, dat later werd verslagen. IS-groepen zijn nog steeds actief.

Volgende week bespreken EU-ministers van Buitenlandse Zaken de situatie in Syrië tijdens een bijeenkomst in Brussel.