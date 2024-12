Hezbollah: grote, gevaarlijke transformatie in Syrië

BEIROET (ANP/RTR) - Een toppoliticus van het Libanese Hezbollah omschrijft de huidige gebeurtenissen in buurland Syrië als een "grote, gevaarlijke en nieuwe transformatie". Het is de eerste reactie vanuit Hezbollah sinds het einde van de dictatuur van Bashar al-Assad afgelopen weekend.

Politicus Hassan Fadlallah zei in een verklaring dat een evaluatie nodig is van "hoe en waarom" in Syrië en dat die evaluatie niet in het openbaar plaatsvindt. Hezbollah verliest met Assad een belangrijke bondgenoot aan zijn oostelijke grens. Onder Assads bewind werden via Syrië onder meer wapens aan Hezbollah geleverd.

Hezbollah speelde een belangrijke rol in het steunen van Assad tijdens de Syrische burgeroorlog, voordat de groepering zijn strijders afgelopen jaar terug naar Libanon haalde om te vechten tegen Israël. Daarmee liet Hezbollah het Syrische regeringsleger verzwakt achter.