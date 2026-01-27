Vrouw uit 'Op zoek naar Marlotte' wordt niet vervolgd

DEN HAAG (ANP) - Het Openbaar Ministerie gaat de vrouw uit de podcast Op zoek naar Marlotte die eerder werd aangehouden voor psychische mishandeling niet vervolgen. Tegen de vrouw werden twee aangiften gedaan.

De podcast gaat over een ex-vrijwilliger van de Kindertelefoon, die een band opbouwde met iemand die zich voordeed als een ernstig ziek meisje. Deze 'Marlotte' overleed later, zo werd de ex-vrijwilliger verteld. Zembla ontdekte dat een volwassen vrouw het hele verhaal had bedacht en maakte hier de podcast over.

De vrouw die een aantal jaren contact had gehad met de oplichtster deed aangifte van psychische mishandeling. In september werd 'Marlotte' aangehouden. Ze mocht na verhoor weer naar huis. Het OM laat nu weten dat "er onvoldoende aanknopingspunten zijn voor een strafbaar feit". Het OM "kan zich voorstellen" dat de ex-vrijwilliger zich bedrogen heeft gevoeld, maar dat maakt het verhaal nog geen strafbaar feit. Ook in het geval van de tweede aangifte is er niets strafbaars gebeurd.