EU-buitenlandchef: NAVO moet meer Europees worden

BRUSSEL (ANP) - De NAVO moet Europeser worden nu de VS hun blik buiten Europa richten, zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas woensdag. Er moet een specifieke Europese pijler in het militaire bondgenootschap komen om de inspanningen en investeringen op elkaar af te stemmen, zei de politica op de jaarlijkse bijeenkomst van het Europees Defensieagentschap in Brussel. Dat draagt bij aan een betere lastenverdeling en militaire slagkracht in Europa, zei ze.

Ook de EU moet meer Europees en minder nationaal worden. De politieke en militaire besluitvorming moet beter op elkaar worden afgestemd en sneller om "beter te kunnen reageren op urgente situaties", zei Kallas.

Besluitvorming over buitenlands- en defensiebeleid moet effectiever, vindt de EU-buitenlandchef. Daartoe zouden nationale bevoegdheden naar de EU kunnen worden overgeheveld. Ook kan worden gedacht aan het inruilen van unanieme besluitvorming door stemming met een gekwalificeerde meerderheid.