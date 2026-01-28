De bewegingen op de markt zijn fors. Ten opzichte van een mandje belangrijke valuta verloor de dollar dinsdag 1,3 procent en staat hij sinds begin 2026 zo’n 2,6 procent lager. Tegelijk knalt goud naar een nieuw record van meer dan 5.200 dollar per troy ounce, terwijl ook zilver meer dan 8 procent stijgt. Beleggers vluchten dus juist weg uit de munt die ooit als ultieme veilige haven gold.

Trumps nonchalance helpt niet. Tijdens een evenement in Iowa reageerde hij op een vraag over de dalende dollar met: “Nee, ik vind het geweldig. Kijk naar de waarde van de dollar. De dollar doet het geweldig.” De markt hoorde vooral dat de president geen probleem heeft met verdere verzwakking. De dollarindex zakte direct door naar het laagste punt sinds begin 2022.

Op korte termijn kan een zwakkere dollar Amerikaanse exporteurs helpen en winstcijfers van multinationals oppoetsen. Maar de VS leven ook van het unieke privilege dat de rest van de wereld hun tekorten in dollars financiert. Als internationale beleggers structureel twijfelen en een deel van hun geld verschuiven naar euro, goud of alternatieven die BRICS-landen ontwikkelen om minder afhankelijk van de dollar te worden, wordt dat privilege uitgehold.

Dat scenario voltrekt zich niet in één week, maar 2025 en de eerste weken van 2026 laten wel zien hoe snel sentiment kan kantelen. In 2025 boekte de dollarindex al de slechtste jaarprestatie sinds 2017, na een val van rond de 9 à 11 procent, en de trend is nog steeds neerwaarts. Als de man in het Witte Huis die daling vooral “geweldig” vindt, lopen niet alleen valutahandelaren, maar vooral Amerikanen zelf het risico dat hun munt stukje bij beetje zijn bijzondere status verliest. Dat is geen gratis cadeau aan exporteurs, maar een langzame, dure erosie van macht.