Iran bevestigt aanvallen op bases VS in regio

TEHERAN (ANP/DPA) - Het Iraanse leger heeft bevestigd dat het aanvallen heeft uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Het betreft Amerikaanse militaire doelen in Bahrein, Koeweit, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). In de Saudische hoofdstad Riyad zijn ook explosies gehoord.

De VAE hebben bijvoorbeeld naar eigen zeggen meerdere Iraanse raketten neergehaald. Daarbij is in Abu Dhabi een dode gevallen. De VAE hebben de Iraanse aanvallen een flagrante schending van de soevereiniteit en van internationaal recht genoemd.