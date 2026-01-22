ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump kijkt terug op 'ongelooflijke tijd' in Davos

Samenleving
door anp
donderdag, 22 januari 2026 om 20:43
anp220126208 1
DAVOS (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump is onderweg van het World Economic Forum (WEF) naar Washington, meldt hij op zijn eigen platform Truth Social. Trump schrijft dat hij een "ongelooflijke tijd" heeft gehad in Davos, waar hij een toespraak gaf en met NAVO-chef Mark Rutte afspraken maakte over Groenland.
Trump hield een speech op het WEF waarin hij stelde dat hij Groenland per se bij de Verenigde Staten wilde voegen. Enkele uren later kondigde hij aan dat hij en Rutte het eens waren geworden over een "raamwerk voor een toekomstige deal" over dat eiland. De details daarvan blijven onduidelijk.
"Er wordt gewerkt aan het Groenland-raamwerk", schrijft de president nu. "En het wordt geweldig voor de Verenigde Staten." Groenland en Denemarken benadrukten open te staan voor gesprekken met de VS, maar willen in elk geval geen land afstaan.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 5604082

Verschoon je kussensloop: 'Na een week al 17.000 keer meer bacteriën dan op deurknop of toiletbril'

anp220126034 1

Rabobank beperkt mogelijkheden voor aflossingsvrije hypotheek

ANP-548076604

Het schrikbewind van Wilders

ANP-548179339

Zo maakte Trump zijn spectaculaire draai

3aa7258e

Drie sprookjes over cholesterol die je gezondheid in gevaar brengen

Scherm­afbeelding 2026-01-22 om 06.37.59

Steeds meer jonge vrouwen willen traangootfillers: hoe onschuldig is het echt?

Loading