Trump kijkt terug op 'ongelooflijke tijd' in Davos

DAVOS (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump is onderweg van het World Economic Forum (WEF) naar Washington, meldt hij op zijn eigen platform Truth Social. Trump schrijft dat hij een "ongelooflijke tijd" heeft gehad in Davos, waar hij een toespraak gaf en met NAVO-chef Mark Rutte afspraken maakte over Groenland.

Trump hield een speech op het WEF waarin hij stelde dat hij Groenland per se bij de Verenigde Staten wilde voegen. Enkele uren later kondigde hij aan dat hij en Rutte het eens waren geworden over een "raamwerk voor een toekomstige deal" over dat eiland. De details daarvan blijven onduidelijk.

"Er wordt gewerkt aan het Groenland-raamwerk", schrijft de president nu. "En het wordt geweldig voor de Verenigde Staten." Groenland en Denemarken benadrukten open te staan voor gesprekken met de VS, maar willen in elk geval geen land afstaan.