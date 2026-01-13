ECONOMIE
EU-buitenlandchef: relatie VS duidelijk niet zo goed als vroeger

Samenleving
door anp
dinsdag, 13 januari 2026 om 16:10
BERLIJN (ANP) - EU-buitenlandchef Kaja Kallas noemt de Verenigde Staten een "onmisbare bondgenoot", maar zegt tegelijkertijd dat het overduidelijk is dat "onze verhouding niet meer zo goed is als vroeger". Dat zei ze in Berlijn voorafgaand aan overleg met de Duitse defensieminister Boris Pistorius.
"In elke alliantie zijn er momenten van openlijke onenigheid. Maar Europa zal 80 jaar trans-Atlantische betrekkingen niet zomaar overboord gooien", zei Kallas. "Europa en de VS staan sterker als we samenwerken."
De Amerikaanse president Donald Trump dreigt openlijk Groenland te annexeren. Groenland is deel van het koninkrijk Denemarken en daarmee van de EU. Zowel de Groenlandse, Deense als EU-autoriteiten hebben hun afkeer van Trumps plannen uitgesproken en stellen dat Groenland een autonoom gebied is.
De Deense en Groenlandse ministers van Buitenlandse Zaken reizen woensdag af naar Washington om over de spanningen te praten.
