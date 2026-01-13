ECONOMIE
Staatssecretaris bijna klaar met uitwerking vuurwerkverbod

Samenleving
door anp
dinsdag, 13 januari 2026 om 16:14
anp130126156 1
DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Thierry Aartsen (Openbaar Vervoer en Milieu, VVD) legt de laatste hand aan de uitwerking van het vuurwerkverbod, zodat dit de komende jaarwisseling ingaat. Dat bevestigt zijn woordvoerder desgevraagd, nadat staatssecretaris Arno Rutte (Justitie, VVD) dit terloops noemde tijdens het wekelijkse vragenuur.
In april stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel van GroenLinks-PvdA en Partij voor de Dieren om bijna al het vuurwerk te verbieden, afgezien van schertsvuurwerk zoals knalerwten.
De Tweede Kamer gaf het kabinet nog wel de opdracht mee om nog drie zaken te regelen voordat het verbod kan ingaan. Die zijn: een plan om het verbod te handhaven, een compensatieregeling voor de vuurwerkbranche en de mogelijkheid voor dorps- en buurtverenigingen om onder voorwaarden wél vuurwerk af te steken.
Ines Kostić vroeg of het kabinet "eindelijk vaart" gaat maken met de uitvoering van het verbod. Daarop zei Rutte dat Aartsen "heel dichtbij de afronding" is daarvan.
