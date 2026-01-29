EU-buitenlandchef tegen Iran: sancties om onderdrukking mensen

BRUSSEL (ANP) - De EU-ministers van Buitenlandse Zaken besluiten donderdag over meer sancties tegen Iran. EU-buitenlandchef Kaja Kallas verwacht ook dat de ministers het eens zullen worden over het plaatsen van de Iraanse Revolutionaire Garde op de terrorismelijst.

"Dit plaatst hen op gelijke voet met al-Qaeda, Hamas en Daesh. Wie zich als terrorist gedraagt, moet ook als terrorist worden behandeld", zei Kallas voor het begin van de vergadering in Brussel.

Het dodental bij de protesten in Iran en de middelen die het regime heeft ingezet, zijn echt heel ernstig, zei Kallas. "Daarom sturen we ook een duidelijke boodschap: als je mensen onderdrukt, heeft dat een prijs en daarvoor zul je ook worden gesanctioneerd."

De Fransen zijn inmiddels ook voor het plaatsen van de Iraanse Revolutionaire Garde op de Europese terreurlijst. Daarmee is de kans groot dat een besluit weinig discussie zal opleveren. Nederland is voorstander.