EU-buitenlandchef veroordeelt dodelijke aanval op school in Gaza

BRUSSEL (ANP) - EU-buitenlandchef Josep Borrell heeft een dodelijke Israëlische aanval op een school in de Gazastrook veroordeeld. Hij schrijft op X dat in de laatste weken tien scholen zijn getroffen. "Er is geen rechtvaardiging voor deze afslachtingen", aldus Borrell. "Wij zijn ontsteld door het verschrikkelijke dodental."

Borrell uit zijn ongenoegen na het zien van beelden van de school, waar ontheemden verbleven als gevolg van de oorlog tussen Hamas en Israël. Bij de jongste aanval zijn volgens Hamas 93 doden gevallen. De buitenlandchef van de Europese Unie pleit voor een wapenstilstand in de Gazastrook. Dat is volgens hem "de enige manier" om nieuwe burgerdoden te voorkomen en de vrijlating van gijzelaars zeker te stellen.