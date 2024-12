EU-buitenlandchef vindt opheffing sancties Syrië nog te vroeg

AMMAN (ANP/RTR) - De Europese Unie heft de sancties tegen Syrië voorlopig niet op, vindt de nieuwe EU-buitenlandchef Kaja Kallas. Eerst moeten de nieuwe leiders een regering vormen die religieus extremisme afwijst, minderheden niet vervolgt en vrouwenrechten beschermt. Dat zei Kallas na een top met regionale en westerse leiders in Jordanië.

De EU-ministers van Buitenlandse Zaken komen maandag bijeen in Brussel, met onder meer Syrië op de agenda. De EU hanteert een streng sanctieregime tegen Syrië, maar de rebellengroep die de omverwerping van het regime van president Bashar al-Assad leidde, Hayat Tahrir al-Sham, staat ook al jaren onder sancties.

Financiële hulp voor Syrië staat eveneens op de agenda. "De EU was al de grootste donor van humanitaire hulp aan Syrië", zei Kallas. "We moeten bespreken wat we nog meer kunnen doen. Maar hulp kan niet als een blanco cheque komen."