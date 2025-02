EU-buitenlandchef zegt: NAVO-lidmaatschap Oekraïne niet opgeven

EU-buitenlandchef Kaja Kallas vindt dat de eis van de Amerikanen dat Oekraïne moet afzien van het NAVO-lidmaatschap, niet zomaar moet worden geaccepteerd. De EU-lidstaten hebben Oekraïne veiligheidsgaranties toegezegd, zei Kallas op de internationale veiligheidstop in München. "De veiligheidsgarantie die het sterkst is en echt werkt, is een NAVO-lidmaatschap. En het is eigenlijk ook de goedkoopste veiligheidsgarantie omdat het Rusland echt afschrikt."

Als het NAVO-lidmaatschap van Oekraïne toch van tafel gaat, moeten de 27 EU-lidstaten "of wie Oekraïne ook steunt" aangeven wat ze bedoelen met die belofte van veiligheidsgaranties, vindt Kallas. "Zij moeten allemaal de vraag beantwoorden of ze bereid zijn troepen naar Oekraïne te sturen."