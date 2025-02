Schaatser Huizinga pakt titel op 5000 meter, Bergsma naar WK

HEERENVEEN (ANP) - Chris Huizinga heeft bij de NK afstanden in Heerenveen voor het eerst in zijn carrière de nationale titel op de 5000 meter gegrepen. De 27-jarige schaatser van Team Essent bleef ploeggenoot Beau Snellink voor met een tijd van 6.08,38 minuten.

Snellink werd tweede in 6.10,71. Jorrit Bergsma greep het brons met 6.15,05. De 39-jarige Fries versloeg in de slotrit Marcel Bosker (6.15,34) met miniem verschil en veroverde zo het derde startbewijs voor de WK afstanden.

De eerste drie schaatsers kwalificeerden zich voor de WK in maart in het Noorse Hamar. Titelverdediger Patrick Roest ontbreekt daar. De schaatser van Reggeborgh had zich afgemeld voor de NK. Hij miste het begin van het seizoen ook al door de gevolgen van een ontstoken verstandskies.