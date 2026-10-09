EU-buitenlandministers bespreken maandag Amerikaanse ICC-sancties

BRUSSEL (ANP) - Op Belgisch initiatief spreken de Europese ministers van Buitenlandse Zaken maandag over de aangekondigde Amerikaanse sancties tegen het Internationaal Strafhof (ICC). Dat meldt de minister van Buitenlandse Zaken van dat land, Maxime Prévot, op X.

"Ik verwerp de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het strafhof ten zeerste", schrijft de bewindsman. "Proberen het werk van het Hof te verlammen ontneemt slachtoffers een pad naar gerechtigheid, en brengt hen die verantwoordelijk zijn voor de zwaarste misdaden buiten bereik" van het hof, aldus Prévot.

De VS kondigden vrijdag aan sancties in te stellen tegen het gehele ICC als lidstaten het hof blijven steunen. Het land ligt al tijden in de clinch met de internationale rechtbank die onder meer verdachten van misdaden tegen de menselijkheid vervolgt, en erkent het ICC dan ook niet.