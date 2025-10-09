EU-chef en minister Egypte naar overleg in Parijs over Gazadeal

PARIJS (ANP/AFP) - EU-buitenlandchef Kaja Kallas reist donderdagmiddag naar Parijs voor overleg met internationale partners over de Gazadeal. Ook de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken Badr Abdelatty gaat naar de Franse hoofdstad om "de regelingen over de situatie in de Gazastrook te bespreken", laat hij weten in een verklaring.

De bijeenkomst is georganiseerd door de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Noël Barrot. Ook de buitenlandministers van Duitsland, Spanje, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Turkije, Saudi-Arabië, Qatar en Jordanië zijn uitgenodigd.