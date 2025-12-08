ECONOMIE
EU-chef haalt uit naar VS om nieuwe veiligheidsstrategie

Samenleving
door anp
maandag, 08 december 2025 om 10:37
anp081225065 1
PARIJS (ANP) - De Verenigde Staten blijven voor Europa een belangrijke bondgenoot en economische partner, maar ze moeten wel de soevereiniteit van Europa respecteren. "Bondgenoten moeten zich niet bemoeien met het leven en met de interne politieke keuzes van deze bondgenoten", zei voorzitter van de EU-leiders António Costa maandag. "Inmenging in het politieke leven van Europa kunnen we niet accepteren", zei hij op een bijeenkomst van het Jacques Delors Institute, een denktank in Parijs.
Costa reageerde hiermee op de Nationale Veiligheidsstrategie (NSS) van president Donald Trump, die vorige week werd gepresenteerd. In de uitgangspunten daarvan staat dat de Europese Unie en zittende regeringen de Europese beschaving op het spel zetten. Volgens de NSS stevent Europa af op zijn ondergang door de uitholling van democratie en politieke vrijheden, immigratie en het verlies van nationale eigenheid en zelfvertrouwen.
Verwerpelijke gedachten en opvattingen, vindt Costa. Europa is en blijft soeverein.
