Paramilitairen RSF veroveren grootste olieveld van Soedan

Samenleving
door anp
maandag, 08 december 2025 om 10:40
anp081225067 1
KHARTOEM (ANP/AFP) - De paramilitairen van de Soedanese Rapid Support Forces hebben het grootste olieveld van het land veroverd, meldt de faciliteit. De productie is stilgelegd en al het personeel is geëvacueerd naar Zuid-Soedan.
Het olieveld ligt bij Heglig in de regio Kordofan, tegen de grens met Zuid-Soedan. De RSF proberen dat olierijke gebied in te nemen en de afgelopen weken zijn de gevechten in Kordofan toegenomen. Volgens het leger hebben de paramilitairen al regelmatig droneaanvallen uitgevoerd op het olieveld.
Op het terrein wordt niet alleen olie gewonnen voor Soedan zelf. Het is ook de belangrijkste faciliteit voor het verwerken van olie uit Zuid-Soedan. Een groot deel van de Zuid-Soedanese economie is daarvan afhankelijk. Ook die faciliteit is nu buiten werking.
De RSF vecht sinds april 2023 een oorlog uit met het leger. Daarbij zijn tienduizenden burgers omgekomen en miljoenen mensen zijn op de vlucht geslagen. Hulporganisaties spreken van de grootste humanitaire ramp ter wereld.
