14-jarige verwond met mes door 1 of 2 jongens in Breda

door anp
woensdag, 18 maart 2026 om 22:05
BREDA (ANP) - In Breda is woensdagavond een 14-jarige jongen verwond met een mes. Hij moest naar het ziekenhuis. Een of twee jongens zijn de mogelijke daders, meldt de politie.
Het incident gebeurde rond 21.05 uur aan de Twaalfbunder in het noordwesten van de Brabantse stad. De mogelijke daders waren in het zwart gekleed en reden na het incident weg op een fatbike. Er zijn voor zover bekend nog geen arrestaties verricht.
De politie meldt dat de verwondingen die de jongen heeft opgelopen lijken mee te vallen. Desondanks wordt hij wel overgebracht naar het ziekenhuis. Een traumahelikopter werd opgeroepen om ter plekke te gaan, maar hoefde uiteindelijk niet te landen om assistentie te verlenen.
Over de aanleiding voor de steekpartij zijn geen mededelingen gedaan. De politie doet onderzoek.
