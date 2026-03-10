EU dreigt met sancties als Biënnale van Venetië Rusland toelaat

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie wil dat de Biënnale van Venetië het besluit terugdraait om Rusland weer toe te laten tot de internationale kunsttentoonstelling. Doet de organisatie dit niet, dan zal de EU sancties opleggen, zeggen Henna Virkkunen, vicevoorzitter van de Europese Commissie, en Eurocommissaris Glenn Micallef.

Als de Biënnale bij het besluit blijft, "overwegen we aanvullende maatregelen, waaronder de opschorting of beëindiging van een lopende EU-subsidie aan de Stichting Biennale", aldus een verklaring waarin het besluit met klem wordt veroordeeld.

In 2022 verbood de Biënnale, als protest tegen de invasie van Oekraïne, de deelname van iedereen die verbonden is met de Russische regering. Rusland was daardoor ook in 2024 niet bij de tweejaarlijkse kunstmanifestatie. Dit jaar zou het land terugkeren. Zondag riep Oekraïne de organisatoren van de Biënnale van Venetië op om Rusland niet toe te laten.