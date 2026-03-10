ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

EU dreigt met sancties als Biënnale van Venetië Rusland toelaat

Samenleving
door anp
dinsdag, 10 maart 2026 om 22:21
anp100326217 1
BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie wil dat de Biënnale van Venetië het besluit terugdraait om Rusland weer toe te laten tot de internationale kunsttentoonstelling. Doet de organisatie dit niet, dan zal de EU sancties opleggen, zeggen Henna Virkkunen, vicevoorzitter van de Europese Commissie, en Eurocommissaris Glenn Micallef.
Als de Biënnale bij het besluit blijft, "overwegen we aanvullende maatregelen, waaronder de opschorting of beëindiging van een lopende EU-subsidie aan de Stichting Biennale", aldus een verklaring waarin het besluit met klem wordt veroordeeld.
In 2022 verbood de Biënnale, als protest tegen de invasie van Oekraïne, de deelname van iedereen die verbonden is met de Russische regering. Rusland was daardoor ook in 2024 niet bij de tweejaarlijkse kunstmanifestatie. Dit jaar zou het land terugkeren. Zondag riep Oekraïne de organisatoren van de Biënnale van Venetië op om Rusland niet toe te laten.
loading

POPULAIR NIEUWS

HCwiC8QaIAALmIb

Opmerkelijk: de rijkste landen in 2050

121766530_m

Darmkanker: deze vleeswaren kun je beter niet meer eten

ANP-548336178

IMF-baas: ‘Denk aan het ondenkbare, bereid je er op voor’

d628128c69579e3e4e8d6ef78494ee55,e0585b67

Charlotte Manley (68) is de grote bedreiging van het Engelse Koninklijk Huis

ANP-545084878

Zo ziet Fajah Lourens eruit na cosmetische ingrepen: "Mijn ogen staan nog een beetje foxy"

135162033_m

Waarom sommige apparaten niet aan een verlengsnoer mogen

Loading