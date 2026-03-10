Lijsttrekkers Moerdijk houden vast aan besluit opgeven dorp

ZEVENBERGEN (ANP) - De meeste partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Moerdijk staan nog achter het besluit om het dorp Moerdijk mogelijk op te geven. Het dorp zou plaats moeten maken voor uitbreiding van het haven- en industriegebied. Zeven van de tien lijsttrekkers zeiden tijdens een debat dat ze dit nog steeds als de beste optie zien. "Iedereen die vanavond zou beloven dat deze opgave wel weggaat en niet in Moerdijk zal landen, doet een valse belofte", aldus Danny Dingemans (VVD).

Eind 2025 gaf de gemeenteraad van Moerdijk onder veel randvoorwaarden aan het dorp Moerdijk te willen opgeven om ruimte te maken voor onder meer grote energieprojecten van Powerport. VVD, CDA, Moerdijk Lokaal, D66, ChristenUnie, GroenLinks-PvdA en BBM/BBB Bondgenoot zien geen andere opties. "Als alles los neergezet wordt in onze gemeente, zonder enige regie, dan zijn er straks 20.000 inwoners van onze gemeente de dupe", aldus Inge Kuijpers (D66). Het Rijk en de provincie Noord-Brabant zouden in december een besluit nemen over de voorkeursrichting van Powerport, maar stelden dat uit tot juni.

Pauline Joosten (Moerdijk Lokaal) noemde de komst van Powerport "onafwendbaar, of we het nu leuk vinden of niet". Zij vindt het belangrijk dat de gemeente om tafel zit en meepraat over bijvoorbeeld het compenseren van bewoners die willen vertrekken. "Wij staan het dichtst bij de inwoners; het Rijk en de provincie staan op afstand en wij laten het niet gebeuren dat zij gaan bepalen hoe inwoners gecompenseerd worden."

Dingemans ziet dat er "nu al tien concrete projecten" zijn. Daarom moet de gemeente de regie pakken om inwoners "mee te nemen en compensatie aan te bieden". Als je dat niet doet, neem je een enorm onverantwoord risico, stelde hij.