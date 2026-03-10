Sabalenka ten koste van Osaka naar kwartfinale Indian Wells

INDIAN WELLS (ANP/RTR) - Aryna Sabalenka staat in de kwartfinale van het masterstoernooi van Indian Wells. De Belarussische tennisster was in twee sets te sterk voor de Japanse Naomi Osaka: 6-2 6-4.

Het was de tweede ontmoeting tussen de twee viervoudig grandslamwinnaressen. In 2018 was Osaka op de US Open de beste van de twee. "Ik ben erg blij met het resultaat van vandaag, veel beter dan de vorige keer", zei Sabalenka. "Het is eigenlijk ongelooflijk dat we maar één keer eerder tegen elkaar hebben gespeeld, ik weet zeker dat er nog veel meer wedstrijden zullen volgen."

Sabalenka, de finaliste van vorig jaar, vervolgt haar jacht op haar eerste titel in de Californische woestijn tegen de Canadese Victoria Mboko of de Amerikaanse Amanda Anisimova.