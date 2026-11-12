EU eist 'dringende' opheffing Starlink-beperkingen voor Oekraïne

BRUSSEL (ANP) - Oekraïnes toegang tot satellietcommunicatie van Starlink moet met spoed worden hersteld, zegt een woordvoerder van EU-buitenlandchef Kaja Kallas. De nieuwe beperkingen waarvan Oekraïne donderdagochtend melding maakte, zijn volgens hem "onacceptabel".

De snelheid van het satellietverkeer via de militaire variant van Starlink die Oekraïense militairen gebruiken is al enkele dagen opnieuw teruggeschroefd, stelt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Russische aanvalsdrones glipten daardoor volgens hem door de luchtverdediging, omdat Oekraïense onderscheppingsdrones niet snel genoeg kunnen vliegen om ze neer te halen.

Kallas' woordvoerder wees erop dat Starshield vorige maand ook al werd ingeperkt. Eigenaar SpaceX, in het bezit van Elon Musk, "moet consistent zijn in het delen van zijn diensten met Oekraïne", zei de woordvoerder.