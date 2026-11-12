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Trump dreigt met verdubbeling importheffingen Mexico om migranten

Economie
door anp
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WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump dreigt de invoertarieven op goederen uit Mexico te verdubbelen. Trump roept Mexico op om wat te doen aan wat hij noemt "enorme karavanen" met migranten die zich zouden voorbereiden op een tocht vanuit Mexico naar de VS.
De president roept Mexico op in te grijpen. "MEXICO MOET ZE NU METEEN TEGENHOUDEN, en als het dat niet doet, worden de tarieven op Mexico ONMIDDELLIJK VERDUBBELD", schreef Trump donderdag in een bericht op sociale media.
Trump noemt geen termijn waarbinnen Mexico moet ingrijpen. Ook is niet duidelijk of de Amerikaanse president de wettelijke bevoegdheid heeft om de heffingen op import te verdubbelen, omdat een uitspraak van het Hooggerechtshof eerder dit jaar Trumps macht om tarieven op te leggen, heeft beperkt.
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