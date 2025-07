GL-PvdA en D66 willen Kamer terug van reces voor debat over Gaza

DEN HAAG (ANP) - GroenLinks-PvdA en D66 willen dat de Tweede Kamer terugkomt van zomerreces voor een debat over de oorlog in Gaza. De Kamerleden Kati Piri (GL-PvdA) en Jan Paternotte (D66) laten dat op X weten. Directe aanleiding is de noodkreet van meer dan honderd hulporganisaties over de humanitaire situatie in de Palestijnse kuststrook.

Nederland schaarde zich eerder deze week achter een dringende oproep van 25 landen aan Israël om het geweld in Gaza te staken en veel meer voedselhulp toe te laten. Maar dat gaat de partijen niet ver genoeg. "Het kabinet doet nog steeds niks", aldus Paternotte. De kans op een meerderheid voor het verzoek lijkt klein. GroenLinks-PvdA en D66 hebben samen 34 zetels in de Kamer.

Demissionair buitenlandminister Caspar Veldkamp (NSC) sprak vorige week met zijn EU-collega's over de situatie in Gaza. Zorgen daarover worden breed gedeeld, maar over concrete sancties tegen Israël werden de lidstaten het niet eens. Wat Piri betreft, roept Nederland een nieuwe vergadering bijeen en neemt het kabinet alvast nationale maatregelen.