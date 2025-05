EU en VK hopen met top op 'nieuw tijdperk' in hun verhouding

LONDEN (ANP) - Met de eerste EU-VK-top in Londen na de Brexit hopen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk dat "een nieuw tijdperk is aangebroken" in de verhoudingen. Dat zeiden de Britse premier Keir Starmer, voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en voorzitter van de Europese Raad António Costa op een persconferentie. Ze kondigden aan dat er elk jaar een top tussen het VK en de EU komt.

De drie willen vooral uitstralen dat "wij in Europa bij elkaar blijven", zei Von der Leyen. Zeker "in tijden van wereldwijde onrust, wanneer ons continent geconfronteerd wordt met de grootste bedreiging sinds generaties", zei ze, verwijzend naar de oorlog in Oekraïne.

Er zijn onder meer afspraken gemaakt over defensie, bijvoorbeeld om te kijken of EU-lidstaten kunnen investeren of aankopen kunnen doen bij Britse wapenbedrijven. Dat zou mogelijk al binnen enkele weken geregeld kunnen zijn, zei Von der Leyen.