EU-hof: Hongarije overtreedt EU-regels met wet over lhbti-content

LUXEMBURG (ANP) - Hongarije overtreedt artikel 2 van het Verdrag van de Europese Unie met een wet die lhbti-personen "stigmatiseert en marginaliseert", concludeert het Europees Hof van Justitie. De Europese Commissie spande de zaak aan nadat Hongarije vorig jaar een wet had aangenomen die de toegang tot lhbti-content verbiedt of beperkt.

Volgens de Hongaarse regering is de wet bedoeld om minderjarigen niet bloot te stellen aan pedofilie. Het leidt vooral tot het verbieden van het promoten en afbeelden van lhbti-personen. Daarmee houdt Hongarije zich niet aan het "verbod op discriminatie op grond van geslacht en seksuele gerichtheid", aldus het hof.

Het hof stelt dat Hongarije "het recht op menselijke waardigheid heeft geschonden" door een groep personen onterecht weg te zetten "als een bedreiging voor de samenleving". Het is voor het eerst dat het EU-hof moet concluderen dat een lidstaat in overtreding is met artikel 2, waarin lidstaten hebben toegezegd de rechten van minderheden te beschermen.

Kinderen beschermen

Het aan banden leggen van afbeeldingen op boeken, films en tv is volgens het hof ook "een bijzonder ernstige inmenging" op de vrijheid van meningsuiting en informatie. Het hof concludeert dat het mogelijk is om kinderen te beschermen tegen beelden die nog niet geschikt zijn voor hun leeftijd "zonder dat daarvoor rechtstreeks wordt gediscrimineerd op grond van geslacht en seksuele geaardheid".

Het is nu aan de Commissie om Hongarije financiële sancties op te leggen als de lidstaat geen aanpassingen doet. Het is nog niet duidelijk of beoogd premier Péter Magyar dat wil doen.